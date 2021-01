Apenas um dia em liberdade, ladrão é preso furtando motor de barco em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira, 26, o desempregado Marcio gomes da Silva, de 44 anos, morador do Nova Iorque, acusado de furto qualificado ao ser surpreendido com um motor de barco nas costas. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido, algemado e conduzido ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O barco foi devolvido ao proprietário. O acusado estava a apenas um dia em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu quando os PMs Subtenente De Souza, soldados Alencar e Matheus, receberam denuncia via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, de que um homem moreno, estatura baixa, sem camisa e que usava short na cor vermelha, estava caminhando com um motor de barco nas costas.

Para azar dele, um parente da vítima do furto passava pelo local e viu a cena inusitada e constatou que o ladrão estava tentando chamar um taxi para levar o motor até o bairro onde mora, distante 1 Km de onde mora a vítima. Ao perceber ter sido descoberto, o ladrão abandonou o motor na calçada de uma residência e tentou se evadir, sendo seguido de perto pela testemunha até a chegada da Polícia Militar.

Os policiais militares o localizaram rapidamente, fazendo a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito sendo localizado. Tentou negar ser o autor do furto, mas a testemunha foi categórica em afirmar que era ele o autor do crime.

Os PMs deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo pela prática do crime de furto qualificado (Art. 155), conduzindo-o ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, sendo apresentado ao delegado Marcelo da Silva Zompero, que após ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão dada pela PM, indiciando-o e determinando seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão da Justiça se responde ao processo preso ou em liberdade, que durou apenas um dia.

A ocorrência teve apoio de outros policiais, entre ele tenente PM Mário, cabo PM Silvio, sargento PM Alexander e cabos PMs Diletti e Amorim.