Ajudante geral é preso em Ilha Solteira acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (25), um ajudante geral de 30 anos, morador em um condomínio do bairro Nova Ilha, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de localizarem em seu apartamento certa quantidade de maconha (Cannabis Sativa), além de material para embalar a droga. Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao rapaz pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 20h, durante patrulhamento de Reforço por Ilha Solteira, quando policiais militares da equipe com 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Oberdan e CB PM Gomes avistaram três pessoas em frente de uma residência na Rua Vinte e Um de Abril, no bairro Nova Ilha.

Por serem conhecedores de denúncias em desfavor de um dos moradores do condomínio informando sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem ao grupo e durante revista pessoal nada de ilícito encontraram em sua posse.

Ainda durante a abordagem a proprietária do condomínio fez contato com os policiais e, após ser cientificada dos motivos da abordagem, informou que desconfiava do morador de um dos apartamentos e que vinha observando frequentemente grande fluxo de pessoas que chegavam no portão do condomínio, realizavam rápido contato com o suspeito e deixavam o local, fato este que a estava deixando em pânico.

Diante dessa situação solicitaram a ela que levassem os policiais militares até o apartamento do suspeito e depois de feito contato, questionaram sobre as denúncias, tendo ele admitido que possuía uma certa quantidade de maconha em seu apartamento, porém, disse que era para seu estrito consumo pessoal. Diante da resposta afirmativa os PMs solicitaram autorização para uma revista domiciliar, sendo autorizada pelo acusado;

Em revista no imóvel localizaram uma pequena porção de maconha embalada em plástico filme pesando 12 gramas e, logo após, dentro de uma mochila, encontraram um tablete pequeno e mais duas porções identicamente embaladas àquela localizada inicialmente que, somadas, pesaram aproximadamente 82 gramas, além de um rolo de plástico filme usado para embalar porções menores da droga para serem vendidas.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante delito a “L.” pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, a delegada plantonista Carolina Tucunduva da Silva, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico, determinando seu recolhimento à cadeia pública de Pereira Barreto. A droga e o material localizados foram apreendidos pela Polícia Civil.