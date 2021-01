Vigilante de 76 anos mata um suspeito, atira em outro e impede furto em Jataí, diz polícia

Aos policiais, o vigilante disse que foi surpreendido por dois homens, que, quando o viram, já começaram a disparar tiros em sua direção. Nesse momento, houve troca de tiros.

A Polícia Militar disse que, ao chegar no local, um dos suspeitos estava baleado e o outro havia tentado fugir. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e chegou a socorrer o ferido, mas ele morreu no local.

Já outro suspeito, mesmo ferido com dois tiros, tentou fugir, mas foi localizado por uma equipe da PM e levado para o Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás.

O G1 ligou, às 20h40, para o Hurso para verificar o estado de saúde do suspeito, mas nossas ligações não foram atendidas. A reportagem também tenta contato com a assessoria do hospital, que não deu retorno até a última atualização desta reportagem.

Ainda segundo os policiais, o vigia também ficou ferido com um tiro na mão e foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa). A TV Anhanguera apurou que ele deveria passar por uma cirurgia para a retirada da bala, que ficou alojada na mão. O G1 ligou na Upa, às 20h54, mas foi informado de que a unidade não informa estado de saúde por telefone.