Dois homens são mortos com golpes de faca em MS

Ainda de acordo com a ocorrência policial, as vítimas foram identificadas como Cosmo José dos Santos de 21 anos e Tercílio Antunes, de 43. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada após uma denúncia anônima e no local, os miliares encontraram os corpos com várias perfurações.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens apresentou perfurações de faca na região do pescoço e o outro, no peito e pescoço. Testemunhas informaram que os dois são moradores do bairro Estrela Porão que passaram a noite consumindo bebida alcoólica em uma residência.