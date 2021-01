Polícia prende suspeitos de agredir, assaltar e estuprar adolescente no DF

SOBRADINHO/DF – A Policia Civil prendeu um rapaz de 19 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos, na tarde desta quinta-feira (21), suspeitos de assaltar e agredir dois jovens que faziam trilha no Parque Jequitibá, em Sobradinho, no Distrito Federal. O crime ocorreu no dia 2 de janeiro.