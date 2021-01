Operário de frigorífico preso pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo (17), o jovem F. D. A., de 19 anos, residente na rua Humberto de Campos, bairro Piscina, faqueiro no frigorífico local, acusado de tráfico de entorpecentes, depois que foi localizado em um veículo um pequeno tablete de maconha pesando 331 gramas. Ele assumi a propriedade da droga. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão judicial se responderia ao processo preso, ou em liberdade. Ele já tem outras duas passagens pelo mesmo tipo de crime. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais da Força Tática da PM receberam solicitação de transeuntes informando que na residência localizada na Rua Dr. Humberto de Campos, bairro Piscina, em Andradina, estaria ocorrendo uma briga familiar.

Os PMs foram até o endereço indicado e em contato com a proprietária, ela informou do ocorrido, dando conta de que seu esposo havia se desentendido com seu filho F. D. A., 19 anos, havendo muito bate boca entre os dois, porém, sem agressões físicas. O rapaz já não se encontrava mais pelo local.

Como era de conhecimento da equipe, através de diversas denúncias, que F. D. A., estava praticando a venda de drogas, sua mãe autorizou a entrada dos policiais na casa para que fosse realizada uma vistoria domiciliar e, após realizar as buscas, nada de ilícito foi encontrado no imóvel.

Porém, em buscas no interior de um veículo que estava estacionado nas dependências do imóvel, foi localizado dentro uma bolsa feminina que estava no assoalho do banco do passageiro traseiro direito, um invólucro plástico com um tablete maconha (Cannabis Sativa), com peso total de 331 gramas, além de uma balança de precisão.

Em contato telefônico com F. D. A, 19 anos, profissão faqueiro, com passagens anteriores por tráfico de entorpecentes, ele compareceu ao local e assumiu a propriedade do entorpecente. Disse no entanto que seria para consumo próprio, já que é usuário.

Porém, policiais desconfiam que na verdade ele pode estar realizando a venda no seu local de trabalho e isso deve ser objeto de investigação por parte da DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes da Polícia Civil.

Diante das evidências o acusado foi conduzido, juntamente com o entorpecente e balança de precisão no plantão policial e apresentado ao delegado que, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (Art,. 33), recolhendo-o à carceragem, permanecendo à disposição da justiça.