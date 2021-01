Encontro com diretores da Fea abre caminho para uma universidade andradinense

ANDRADINA – Um encontro entre o prefeito de Andradina/SP Mário Celso Lopes e representantes da Fundação Educacional de Andradina (FEA) abriu um novo rol de possibilidades de parcerias com a instituição de ensino. A maior delas é a possibilidade de criação de uma universidade andradinense.

O encontro com o prefeito contou com a participação do Diretor Geral da Fea, Lauro Prado, da Diretora da Faculdade, Carla Baleroni Guerra e do Coordenador do curso de Medicina Veterinária, Fábio Nogueira, além do Secretário de Governo Ernesto Júnior e da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Leila Rodrigues.

“A criação de uma universidade em Andradina abre o caminho para a prosperidade nos mais diversos ramos de atividades, além de trazer para a “nossa casa” uma possibilidade de formação superior para os estudantes da região. Andradina merece isso a décadas e cumpre sua vocação como cidade pólo da região e nada mais justo de se fazer isso com uma instituição genuinamente andradinense”, disse Mário Celso sobre a disposição de fazer gestões em Brasília para a aquisição de novos cursos e a promoção do status da FEA a universidade.

Mário Celso exemplifica que em cidades onde esse caminho foi seguido, as instituições de ensino tiveram êxito e, em alguns casos, o orçamento das universidades é superior ao do município. Na região temos o exemplo do Centro Universitário de Adamantina – UniFAI, que é uma autarquia da prefeitura daquele município.

Outras Parcerias

Os representantes da FEA fizeram uma explanação sobre a estrutura atual da entidade para ampliar as possibilidades de parcerias e convênios entre a instituição e o município.

Na reunião ficou acertada uma parceria para a castração de animais por alunos do curso de medicina veterinária com a ativação do Castramóvel. A FEA já mantem projetos similares em parceria com outras prefeituras da região que colecionam histórias de sucesso no controle populacional de pets.

Na reunião também foi iniciada as tratativas para um possível convênio de bolsas pra servidores e seus familiares para todos os cursos de formação e técnicos da FEA, que seria uma maneira de incentivar a volta aos estudos de toda um classe de funcionários públicos de carreira. Filhos de servidores também poderão ser beneficiados inclusive para o ensino básico, fundamental e médio.

