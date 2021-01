Mário Celso convoca prefeitos da Amensp a participarem da nova onda de desenvolvimento regional

ANDRADINA – Na semana passada foi realizada em Andradina/SP a primeira reunião do ano da AMENSP (Associação do Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo). Dos municípios associados, apenas quatro não puderam comparecer. Estiverm presentes os prefeitos e representantes Mário Celso Lopes (Andradina), José Luiz Marega Neto (Bento de Abreu), Paulo Duarte Boaventura (Castilho), Otávio Augusto G. Gomes(Ilha Solteira), Fábio Dourado (Itapura). Salvador Cazuo Matsunaga (Lavínia), Everton Luiz Fernandes Sodário Raimundo (Mirandópolis), Cristiano Eleutério Soares da Silva (Murutinga do Sul), Fernando Macchi Santana (Nova Independência), João de Altayr Domingues (Pereira Barreto), Julio César Felismino (Rubiácea), José Luiz Gava (Suzanápolis), Carlos Alexandre Pereira (Valparaíso).

O prefeito anfitrião Mário Celso Lopes, aproveitou a oportunidade para expor algumas ideias para o desenvolvimento regional. Todas as ideias passam pela implantação de um Masterplan de desenvolvimento que vai além das fronteiras de de Andradina e se estende aos demais municípios da região.

“Vamos fundar aqui os nossos emirados unindo o potencial de desenvolvimento econômico através do turismo e criarmos a nossa regional administrativa que é um compromisso assumido pelo Secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marcos Vinholi”, afirmou Mario Celso, reforçando que o desenvolvimento da região é inevitável.

Durante sua fala, Mário Celso animou a região com a notícia da possível reabertura do frigorífico desativado Baby Beef. Os municípios reunidos como associação, traçaram a meta de trazer mais desenvolvimento para seus territórios utilizando de suas tradições e aptidões, e todos crescerem com qualidade de vida para as famílias dos munícipes.

Eleições

As explanações renderam o convite para que Mário Celso presida a Amensp no próximo mandato, com votação prevista para o próximo dia 22 de janeiro. Além de Mário Celso na presidência a chapa única também tem o prefeito de Mirandópolis, Everton Luiz Fernandes Sodário Raimundo como vice.

Secretário, Tesoureiro, Coordenador de câmara técnica, Conselho fiscal, que serão escolhidos no dia da assembleia de votação.

Secom/Prefeitura