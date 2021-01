Reforma administrativa de Mário Celso tem aprovação unânime na Câmara

Câmara também aproveitou a extraordinária para extinguir 4 cargos no Legislativo.

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina aprovou em uma sessão extraordinária realizada na tarde de sexta-feira (8), quatro projetos do Executivo e um projeto do legislativo.

O principal projeto promoveu a extinção de 11 secretarias municipais e o corte de quase 80 cargos de confiança na prefeitura de Andradina. Essa é a concretização de um dos compromissos de campanha do prefeito Mário Celso Lopes (PSDB), que tem demonstrado agilidade em cumprir suas metas de mudanças no modo de lidar com a “coisa pública”.

Todos os projetos apresentados foram aprovados por unanimidade e com emendas. “Eu me senti na responsabilidade de promover algumas correções que achei viável nos projetos. Isso tudo após consultas junto ao executivo”, afirmou o vereador Guilherme Pugliese (PSDB), autor da maioria das emendas.

Quebrando um tabu de 15 anos, o prefeito Mário Celso Lopes esteve presente a uma sessão oficial da câmara. “Eu acho que o Executivo e o Legislativo tem que trabalhar juntos. Acompanhar a votação eu acho que é um dever cívico meu. E a resposta da Câmara se refletiu na votação.

Temos que estar juntos, esse é o meu espírito. Eu acho que foi um dia ótimo, aceleramos, e começamos o ano muito bem”, afirmou Mário Celso.

O prefeito foi acompanhado pelo secretário da Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, do secretário de Administração, Segurança, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado de Matos e do ex-vereador Ernesto Junior.

REDUÇÃO NA CÂMARA

Um projeto em nome dos vereadores da Câmara também promoveu cortes no quadro de assessoria no Legislativo andradinense.

O projeto de autoria da Mesa Diretora da Câmara, extinguiu 2 cargos de Assessor Parlamentar 2, um cargo de Secretário de Negócios Jurídicos, e um cargo de Chefe de Serviços e Arquivos. Com essa redução, os vereadores criaram um cargo de Assessor Especial da Mesa Diretora.

“Motivamos pela iniciativa de Mário, também analisamos a viabilidade de cortes em nosso quadro. Extinguimos 4 cargos e criamos um mais adequado as necessidades do bom funcionamento do Legislativo”, explicou o presidente da Câmara Helton Rodrigo Prando (PRTB).

OUTROS PROJETOS

Além da redução no quadro do Executivo, a Câmara também aprovou extinção de 4 cargos na Arsae (Agência Reguladora de Água e Esgoto de Andradina); adequações na Lei do Nepotismo, atualizando a lei municipal as mudanças ocorridas nas esferas governamentais desde a sua criação, e também o projeto que cria o Diário Oficial Eletrônico do Município, outra saída anunciada anteriormente por ele, que tem o objetivo de economizar o dinheiro dos cofres públicos.