Mário Celso Lopes dispensou a utilização de carros de luxo à serviço de seu gabinete pela utilização da sua velha Pajero 2007

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes (PSDB), dispensou os carros oficiais do gabinete e vai trabalhar com veículo próprio. Enquanto no gabinete existem três carros, alguns modelos de luxo, como um Audi e um Ford Fusion, Mário resolveu continuar com sua velha Pajero 2007.

Os carros foram recolhidos ao almoxarifado da prefeitura enquanto o corpo jurídico analisa saídas para os automóveis. Destino dos carros ainda não é certo, mas a possibilidade de leilão não é descartada. O dinheiro da possível venda deve ser destinado a obras sociais do município.

Em sua visita às secretarias públicas Mário Celso pode dar uma boa analisada na frota municipal. Espanta o grande número de maquinários pesados sem condições de uso, enquanto alguns setores possuem carros de luxo que eram usados por assessores e secretários na gestão passada.

Amante do motociclismo, não será impossível vê-lo ir à prefeitura em duas rodas. A utilização de veículos de duas rotas também está nos seus planos para economia nos cofres público.

HI-LUX

Outro carro de luxo é uma Toyota Hi-lux era utilizada para a fiscalização de feiras livres e atividades de bares e restaurantes durante a pandemia. Ao saber da existência do veiculo Mário Celso vislumbrou a possibilidade de resolver uma das grandes novelas da administração pública que é a ativação do Castramóvel.

Recebido em meados da administração passada, o Castramóvel nunca funcionou sendo uma das desculpas era a não existência de um carro capaz de rebocar a estrutura. Logo o equipamento deverá estar funcionando levando a castração de cães e gatos a todos os bairros da cidade.

A SEMANA

Conhecido no setor empresarial, Mário Celso Lopes acredita que é possível levar a eficiência do setor privado para a administração pública.

Na sexta-feira (08) ele completou sua primeira semana como prefeito e nomeou apenas cargos essenciais. Nesse mesmo dia a Câmara de Andradina votaria uma reforma administrativa que prevê o corte de 11 secretarias e quase 80 cargos na assessoria.

Um estudo prévio mostra que o impacto econômico do corte será de R$ 5 milhões ao ano. Mário pretende trabalhar apenas com 30 cargos, entre assessores secretários.