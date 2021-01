Homem mata a ex-esposa e comete suicídio em Vargem Grande do Sul, diz Polícia Civil

Segundo informações da Polícia Civil, Reinaldo Basílio Pereira avisou a filha do casal que iria até a casa da ex-mulher Rita Amalfi buscar um cachorro.

Percebendo a demora do pai em dar um retorno, a filha foi com o marido até o imóvel e, por cima do muro, viram o carro de Pereira na garagem.

Ao entrarem, eles encontraram o corpo do homem pendurado na varanda e o de Rita, na cama, com marcas no pescoço, que podem indicar um possível estrangulamento.

Na cozinha, a polícia apreendeu um copo de cerveja com pequenos grãos pretos e um pote com a mesma substância. Os celulares do ex-casal também foram apreendidos.