Paulo Boaventura e Marcos Visual tomam posse como prefeito e vice em Castilho

CASTILHO – Paulo Boaventura e Marcos Visual foram empossados, nesta sexta-feira (1º), como prefeito e vice-prefeito de Castilho em sessão solene realizada na Câmara Municipal. Além deles, os 11 vereadores eleitos tomaram posse para a legislatura de 2021 a 2024. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento aconteceu de forma limitada em relação à quantidade de participantes. Os moradores puderam acompanhar a cerimônia ao vivo por canais de comunicação que fizeram a transmissão.

ESPERANÇA

Ao discursarem, Paulo e Marcos Visual destacaram a expectativa por parte da população que foi gerada e depositada em suas propostas de governo durante a campanha eleitoral. A dupla foi eleita com 7.435 votos, totalizando 62,92%.

‘’Vivíamos um tempo de descrença na classe política, mas em Castilho um movimento de otimismo e esperança acendeu-se no coração de cada morador. E foi esse retorno positivo que nos serviu de fôlego e combustível, além de contribuir para o avanço de nosso processo pessoal. Vencemos o pleito eleitoral;a partir de hoje sou prefeito de todos os castilhenses e estou a serviço de cada cidadão’’, afirmou Paulo Boaventura.

AGRICULTURA FAMILIAR

De acordo com o prefeito, sua administração trabalhará firme para ofertar investimentos técnicos aos assentados, produtores e agricultores. Ele considera que a confiança no Poder Público, por parte desta classe trabalhadora, precisa ser restabelecida. ‘’Investiremos para que essas famílias aumentem o índice de produtividade. Trata-se um ciclo de rentabilidade – quando se aumenta a produção, se aumenta a arrecadação. Assim, conquistaremos uma zona rural forte, um comércio forte e um município economicamente forte’’, discursou.

INDÚSTRIA DO TURISMO

Também sobre a geração de emprego e renda em castilho, Paulo disse que aproveitará as potencialidades naturais. Segundo ele, o município tem ampla condição e capacidade de promover a indústria do turismo. ‘’Para tanto, precisamos implantar a infraestrutura necessária, criando e readequando nossos atrativos turísticos. Saibam que investiremos muito neste setor, uma vez que Castilho está em uma região geograficamente privilegiada e possui essas condições naturais, por meio da exuberância de nossos rios e paisagens’’, adiantou o prefeito.

EMPREGO E SAÚDE

Paulo frisou que sua gestão também implantará políticas públicas adequadas de incentivo às empresas para que se instalem no distrito industrial de Castilho. Espaço que, antes de tudo, de acordo com ele, necessita de um olhar especial na questão de infraestrutura e logística. ‘’Iremos também em busca de recursos e parcerias para reduzirmos o deficit habitacional em nossa cidade, ofertando condições de moradia digna às famílias necessitadas’’, anunciou.

Em relação à saúde, Boaventura frisou que tratará o tema com muita dedicação e cautela, por tratar-se de uma das prioridades de seu Governo. ‘’Aquele que necessitar de qualquer serviço de saúde, seja na cidade ou zona rural, precisa ter a garantia que contará com atendimento humanizado e eficiente, sem qualquer tipo de obstáculo, preconceito ou constrangimento’’, disse.

FUNCIONALISMO E DECISÕES

O prefeito ainda destacou que estabelecerá uma política efetiva de valorização do funcionalismo público. ‘’O gestor precisa ter essa capacidade e autonomia de ouvir todas as categorias. Não seremos, por si sós, responsáveis por tomar rumos e decisões. Saibam que qualquer ação executada será reflexo de algo que foi amplamente discutido e avaliado com muita prudência’’, contou.

Para encerrar o discurso, Boaventura garantiu que dará transparência total aos atos de sua administração e criará canais de relacionamento com os moradores. ‘’Nossa gestão não será singular. Trabalharemos na pluralidade e administrarei com muitos olhos. Honrarei com muita garra o lema que nos trouxe até aqui, juntos por Castilho’’, finalizou.

Após a cerimônia de posse, prefeito e vice acompanharam a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara. Em seguida, eles já seguiram para a prefeitura, onde uma servidora os aguardava para fazer a entrega das chaves.