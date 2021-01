“Kikão” assume presidência da Câmara de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – O comerciante Adeildo de Oliveira, conhecido no município pelo apelido de “Kikão” (PP), foi eleito o novo Presidente da Câmara Municipal para o ano de 2021, em cerimônia realizada na última sexta-feira (01), logo após a cerimônia de posse do prefeito Cristiano, o vice Celso do “Café” e demais vereadores eleitos e reeleitos. O mandado de prefeito é para o quadriênio 2021/24.

Além de “Kikao” na presidência, a Mesa Diretora daquela Casa de Leis estará composta pelo vice-presidente Vanderlei Ferreira (Podemos), que é um dos representantes do funcionalismo público municipal dentro da Câmara, 1° Secretário Felype de Carvalho Pariz (PP), mais conhecido entre os cidadãos como “Felype Japonês”. A professora Meires Helena Assis (PTB), reeleita para o cargo de vereadora, ocupa o cargo de 2º secretário(a).

Além da Mesa Diretora, a Câmara ainda terá nesta Legislatura a transexual “Anuxa Sales” ou Jonathan Cristiano Rodrigues da Silva Sales (PSDB), sendo a primeira transexual eleita no município e uma das poucas em toda região noroeste paulista; tem ainda o vereador reeleito Adriano Humberto Nunes, o “Maninho” (PSDB), e os também servidores públicos João Luiz Paschoaletto (PSDB), José Ferreira da Silva Filho, o “Ferreirinha” (também do PSDB), além de Maurício Donizete de Freitas (PTB).