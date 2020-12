Sepultado o corpo de Guilherme Venâncio, Investigador em MS e morador de Andradina

ANDRADINA/SP – Foi sepultado próximo do meio dia desta terça-feira (29), o corpo do policial civil pelo estado do Mato Grosso do Sul, Guilherme Venâncio, 38 anos, vítima das consequências da covid. Ele chegou a ficar internado no hospital de Três Lagoas/MS, onde trabalhava em uma das Delegacias especializadas da cidade, porém, devido o agravamento de seu estado de saúde, foi transferido para a cidade de Ilha solteira/SP, mas não resistiu e acabou falecendo.

Guilherme era casado e deixa duas filhas. Ele era filho de Itamar e Luiza Venâncio, e tinha como irmão Gustavo (funcionário há muitos anos na farmácia Moderna) e bastante conhecido nos meios esportivos por atuar várias vezes pelo time do ATC. A morte dele pegou a todos de surpresa e deixa uma lacuna imensurável na Polícia Civil do estado vizinho, bem como em sua família. Aos 38 anos, tinha ainda uma vida inteira pela frente.

HOMENAGENS

Várias equipes em viaturas das Polícias Civil de Andradina/SP, Três Lagoas/MS, bem como das Polícias Militar das duas cidades e outra da Polícia Rodoviária de Andradina prestaram uma última homenagem ao policial civil Guilherme Venâncio. Enquanto seu corpo era conduzido por uma viatura da Empresa Funerária PAF, do Grupo Unidas, todas emitiram por mais de 10 minutos sinais sonoros e luminosos, tornando aquele momento mais sofrido ainda para sua família e todos que conheciam e admiravam o jovem, tanto na sua vida pessoal, como profissional.

A cidade de Andradina foi sacudida este mês de dezembro de 2020 com notícias de falecimentos de pessoas bastante conhecidas na sociedade local e até regional, deixando um clima de incerteza e perplexidade com os acontecimentos. Só resta as pessoas se prevenirem e procurar sair o menos possível.