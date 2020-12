Homens se agridem mutuamente com pau, ferro e até serrote no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – Um desentendimento entre dois moradores do bairro Pereira Jordão, identificados por F. A., de 43 anos, residente na rua Dirceu Gimenez e M. A. F., o “Nego”, de 42, morador na rua D. Pedro I, distante menos de 200 metros um do outro, terminou em agressões mútuas com paus, ferro e até um serrote. Os dois homens precisaram ser encaminhados pela Polícia Militar até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e liberados para registro da ocorrência de lesão corporal no plantão policial. Uma barra de ferro e um serrote usados nas agressões, foram apreendidos.

Segundo boletim de ocorrência, M. A. F., o “Nego”, de 42, estava em frente de sua casa cortando uma árvore, quando surgiu F. A., de 43 anos, querendo vender um telefone celular. Ele recusou comprar e perguntou se o telefone estava pelo menos funcionando.

Esse questionamento irritou o homem de 43 anos, que ficou rodeando o local dizendo que “Nego” estava jogando conversa fora com esses questionamento.

Quando uma das galhas da árvore que “Nego” estava cortando caiu, o homem de 43 anos se apoderou dele e começou a bater em “Nego” que, para se defender, desceu da árvore, se apoderou de um serrote e começou a bater no agressor, tomando-lhe o galho de ávore.

O agressor foi embora e retornou com um pedaço de cano (apreendido posteriormente). Para não ser agredido novamente, “Nego” se apoderou de um caibro (não apresentado) e revidou as agressões, tomando a barra de ferro.

A., de 43 anos, levou um golpe na cabeça, que sangrou bastante, sendo necessário passar por sutura na UPA. Ele já tem passagem por homicídio.

Já Nego sofreu vários arranhões pelo corpo. Ele tem passagem criminal por latrocínio (matar para roubar), segundo informações de policiais.