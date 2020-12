9 dos novos vereadores eleitos se reúnem pela primeira vez para definir rumos para 2021

ANDRADINA – Estiveram reunidos na última terça-feira (29) grupo composto por nove vereadores eleitos pela primeira vez.

O grupo autodenominado “Renovação” é composto por Professor Luzimar (PSB), Elaine Vogel (PSD), Lucas Lopes (PSDB), Guilherme Pugliese (PSDB), Coxinha Prando (PRTB), Sargento Faustino (PL), Hugo Zamboni (PATRIOTA), Careca da Natação (AVANTE) e Eloá (PSB).

Como pauta principal o grupo tratou das expectativas da população com relação à política para o próximo ano e da gestão da Câmara Municipal.

A mensagem do andradinense nas urnas foi alta e clara de que queremos mudança, queremos RENOVAÇÃO, não só de pessoas mas principalmente mudança de visão, atitudes e de velhas práticas.

O primeiro trabalho dos vereadores depois da posse será a eleição da Presidência da Câmara, que irá escolher o vereador responsável pela função administrativa e financeira da Casa de Leis.

Entre as principais diretrizes e pautas do grupo, ficaram elencadas: Transparência, renovação, redução de gastos, e compromisso com a legalidade e apontamentos dos órgãos fiscalizadores, dentre outras mudanças que incomodam muito os adeptos da velha política. Dentro do grupo o nome mais cotado para a presidência é o de Coxinha Prando.

“Ao contrário do que vem sendo veiculado em alguns meios de comunicação, os nomes de Mauricio Carneiro e José Henrique Pastorelli não farão parte da composição da assessoria da presidência”. Afirma o presidenciável Coxinha Prando.

O Grupo Renovação já declarou apoio ao prefeito Mario Celso e acompanhará a renovação necessária em nossa cidade.