Dupla é flagrada portando droga em automóvel na Rondon

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Rodoviária, base do pelotão de Andradina, deteve na tarde do dia 24, duas pessoas em um veículo Fiat Uno, na cor vermelha, acusadas de porte de entorpecentes depois de flagrados com 24 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional, foram indiciados e liberados ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da dupla aconteceu às 14h45, durante operação Natal, quando a equipe com CB PM Pedro e Sd PM Roger abordou os ocupantes do Fiat Uno pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura do Km 625, pista sentido capital/interior, no trecho da cidade de Murutinga do Sul.

Durante a fiscalização a equipe notou um certo nervosismo em ambos ocupantes o que levou a uma vistoria veicular, sendo localizado no porta luvas do Uno, um invólucro preto contento maconha que, depois de pesada aferiu 24 gramas.

Questionados sobre a posse da droga, o passageiro informou ser proprietário e que era para uso pessoal.

Diante do material ilícito localizado e da confissão da propriedade, condutor e passageiro foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de a Andradina, onde foi elaborado boletim de porte de drogas, sendo as partes envolvidas liberadas ao término da ocorrência e a droga apreendida.