Após oito meses parada devido à pandemia, a natação retorna as competições

VOTUPORANGA – A natação andradinense representando o ATC/APAN/PREFEITURA MUNICIPAL (Andradina Tênis Clube/Associação de Pais e Amigos da Natação/Prefeitura de Andradina), participou no último mês de novembro, do Meeting Regional de Natação organizado pela quarta delegacia da FAP – Federação Aquática Paulista, no Parque Aquático Savério Maranho, na piscina olímpica (50m) em Votuporanga. O evento reuniu cerca de 200 Atletas a partir dos 11 anos, das cidades de Campo Grande/MS , Bauru , Rio Preto , São Carlos, Votuporanga , Barra Bonita , Marília , Catanduva e Andradina.

Mesmo tendo que cumprir as rígidas regras de pandemia adotadas pela FAP, a competição foi considerada pelos participantes muito boa e apresentou um excelente nível técnico. A equipe andradinense, sob o comando técnico dos professores Elenei Payá e Jonílcio Avelino, o “Careca”, participou com 13 Atletas e conquistou 15 colocações entre os três melhores das provas por categoria: cinco de primeiro lugar , cinco de segundo lugar e cinco de terceiro lugar. “Nada mal pra quem está treinando pouco em virtude da reforma da casa de máquinas da piscina semi-olímpica do ATC”, consideraram os professores dos golfinhos andradinenses.

Nessa competição não houve premiação com medalhas em virtude da pandemia, respeitando o distanciamento. Segundo os treinadores, o resultado dos atletas foi muito bom, alguns conseguiram até fazer suas melhores marcas individuais nas provas em que são especialistas.

Todos foram muito bem, mas merecem destaques os seguintes classificados entre os três melhores das provas: Ana Beatriz de Paula Rosa, Julia Dourado Ferreira, Danielly Mayara de Oliveira Camilo, Pietro Henrico P. Druziani de Menezes, Renan Okamoto Zagonel, Ricardo Henrique da Silva Marques e Lucas de Almeida Pereira.

Os professores, atletas e organizadores agradecimentos a Prefeitura Municipal de Andradina pelo transporte dos atletas, preocupação esta que sempre existe em competições regionais ou até nacionais, já que uma das partes mais difíceis e de suma importância é o deslocamento da delegação para participação nas competições.

