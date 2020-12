Tamiko recebe novo comandante do TG

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue recebeu a visita do novo instrutor do Tiro de Guerra 02/007 do Governo de Andradina, o 1º sargento William Modesto da Silva, na manhã desta segunda-feira (07).

Modesto, que veio do município de Campo Grande e já está como chefe das atividades do TG, visitou as dependências e setores da Prefeitura Municipal, orientado pelo 1º sargento, Moises de Souza Mattos, que deixa o cargo e inicia sua transferência para a cidade de Natal.

O TG foi reativado em 2015 em Andradina e está localizado no bairro Pereira Jordão, espaço que foi revitalizado com a vinda da unidade e ganhou reforço na segurança com a presença de militares diariamente. No local também está exposta a viatura Blindada de Combate M-41 doada pelo Exército Brasileiro.

Por ano são formados cinquenta atiradores que aprendem civismo. Em seu treinamento, nossos jovens são moldados verdadeiros cidadãos, comprometidos e conscientes de seus limites, direitos e obrigações e principalmente com respeito ao próximo e a seu país.