Nadadores andradinenses são destaques na travessia do canal de Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – Neste último domingo, 06, aconteceu a 14ª Travessia a Nado do Canal de Pereira Barreto, organizado pela Federação Aquática Paulista, em parceria com o município e apoio da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude e a natação andradinense, embora em número reduzido de participantes, mais uma vez foi destaque em várias provas: Pedro Germiniano, Ricardo Henrique e Lucas Almeida, estão de parabéns.

Foram disputadas as provas de 1km, 3 km e 9,6 km, e participação de 76 nadadores entre 14 a 59 anos. Dessas 14 edições, pela segunda vez, as provas foram disputadas contra a correnteza. O Canal de Pereira Barreto é o segundo maior canal artificial da América do Sul e possui em ambos os lados, uma hidrelétrica. O sentido da correnteza é alterado de acordo com os responsáveis técnicos que envia a água para o lado que mais necessita energia.

Assim, os participantes sentiram maior dificuldades, contudo, não houve nenhuma intercorrência. Todas as medidas de segurança foram adotadas como medição de temperatura, uso de máscara, álcool em gel, etc.

A equipe andradinense do ATC/APAN/PREFEITURA MUNICIPAL participou com três valentes guerreiros que aceitaram o desafio, sob o comando técnico do Professor Jonilcio Avelino, o “Careca”. Eles brilharam e foram destaques da competição. Pedro Luiz Germiniano da Silva, 21 anos, foi o grande campeão da prova de 3 km na categoria adulto, com o tempo de 0:54.53. Ricardo Henrique da Silva Marques, 14 anos, surpreendeu a todos e foi o grande campeão na prova de 3 km na categoria infanto-juvenil, vencendo atletas de 15 e 16 anos. Lucas de Almeida Pereira, 17 anos, foi vice campeão na prova de 3 km na categoria júnior e sênior.

Segundo o Professor ‘Careca’, o resultado foi além das expectativas, e os atletas estão de parabéns, mas poderia ter sido melhor se as nossas meninas tivessem participado, pois pela primeira vez não houve participação da nossa equipe feminina”.

Agradecimentos as famílias dos atletas e a APAN, que arcaram com as despesas de transporte e alimentação.