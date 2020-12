Polícia Civil prende dois irmãos acusados de assassinato em Aracanguá

Prisão foi feita no final da tarde de terça-feira (1) após trabalho de investigação da delegacia de polícia de Aracanguá

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ – Dois irmãos foram presos temporariamente sob acusação de participação em um homicídio ocorrido no último dia 15 de novembro em Major Prado, distrito de Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba.

A prisão ocorreu no final da tarde de terça-feira (1) e foi feita por policiais civis da delegacia da cidade em Major Prado, na casa de parentes dos envolvidos.

Os dois presos negam envolvimento no crime, porém, a investigação desenvolvida pela Polícia Civil desde a noite do homicídio aponta que os irmão agrediram e mataram a facadas Vanderlei de Oliveira Gomes, 29 anos, conhecido como ‘Chocolate’. Ele foi atingido por vários golpes na barriga e na perna.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria tido uma briga com um sobrinho dos acusados na tarde de domingo, dia 15 de novembro. O homicídio ocorreu horas depois, já durante a noite.

A Polícia Militar chegou a ser acionada após um desentendimento no distrito de Major Prado. Em seguida, houve nova solicitação e quando os policiais chegaram ao local a vítima já estava ferida a facadas e os autores haviam fugido. A vítima foi socorrida pela ambulância municipal, mas chegou sem vida ao pronto socorro.

A polícia apura agora detalhes sobre a motivação do crime. Os dois presos seriam encaminhados para uma cadeia da região.

Fonte: RP10