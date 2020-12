Lavador de carros preso acusado de tráfico e escondendo drogas no cemitério

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (28), um lavador de carros, de 21 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com R$ 149,00 em dinheiro, além de maconha escondida em sua casa e dentro do cemitério, vizinho de onde mora. Encaminhado para o plantão da Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local. As mais de 650 gramas de maconha e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento ostensivo preventivo por Pereira Barreto, quando policiais militares receberam denúncia diretamente à equipe de que um indivíduo estaria promovendo o tráfico de drogas defronte à sua residência e que escondia a droga a ser vendida dentro do cemitério, defronte à sua casa.

Sabedores de que ele já havia cumprido pena pela prática de tráfico de drogas, os PMs deslocaram ao local a fim de verificar a denúncia.

Na chegada eles avistaram o lavador de automóveis, de, 21 anos, em pé na calçada, sendo de imediato abordado e revistado, sendo localizado em seu poder R$ 149,00 em dinheiro.

Em revista em seu quarto visualizaram sobre a cama dele uma sacola plástica contendo em seu interior maconha.

Como a denúncia dava conta de que a maior parte da droga comercializada por ele ficava escondida dentro do cemitério, os policiais pularam o muro e iniciaram uma varredura no local. Sobre um túmulo próximo ao muro, eles localizaram uma sacola contendo maconha, pesando aproximadamente 650 gramas.

Os policiais então retornaram até a residência e, diante dos fatos e de todas as circunstâncias que precederam a ocorrência, foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, recolhendo-o à cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça.