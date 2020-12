Adolescente de 16 anos é executado no Alvorada

Companheira dele contou à polícia que caminhavam pelo bairro quando foram obrigados a entrar em um carro

ARAÇATUBA – O adolescente José Edinaldo dos Santos, 16 anos, morador no bairro Alvorada, em Araçatuba (SP), foi executado na noite de terça-feira (1). Ele estava com a companheira quando foi obrigado a entrar em um carro, no qual estavam os autores do crime.

A mulher contou à polícia que ela e o marido vieram recentemente do Estado de Alagoas. De acordo com ela, o adolescente era usuário de drogas e costumava sair toda noite de casa, voltando apenas no dia seguinte.

A testemunha contou que por volta das 20h de ontem eles caminhavam pelo bairro, quando foram abordados por três homens encapuzados. Eles estavam em um veículo preto, de quatro portas.

Ainda de acordo com ela, dois desses homens estavam com armas de fogo e os obrigaram a entrar no veículo, com o qual seguiram até uma chácara no final da rua Clóvis Beviláqua.

Tiros

Os autores teriam parado, mandado a mulher descer do carro e seguido mais cerca de 50 metros com o marido dela. Em seguida, ela ouviu dois disparos de arma de fogo e os autores fugiram.

A testemunha disse que encontrou o marido caído no chão, chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o médico atestou o óbito no local.

O local foi preservado pela Polícia Militar e a perícia foi acompanhada por equipe da DH/Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais). Segundo o que foi relatado, o local do assassinato não tem iluminação e nem câmeras de monitoramento.

Abalado

Por fim, foi relatado que a companheira do adolescente estava muito nervosa, acompanhada de crianças pequenas e não tinha condições de dar declarações no momento. Ela contou apenas que a vítima não tinha ocupação no momento e não havia comentado sobre possível ameaça, por isso, desconhece os motivos e os autores do crime.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e um inquérito será instaurado.