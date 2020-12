Duas pessoas morrem carbonizadas na BR-158 após acidente entre Fiat Mobi e carreta

Além do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a Polícia Científica de Três Lagoas e Polícia Civil foram ao local para realizar os trabalhos de praxe

TRÊS LAGOAS (MS) – Duas pessoas morreram devido a um grave acidente de trânsito que ocorreu na noite de segunda-feira (30) na BR-158, entre Três Lagoas e a cidade de Brasilândia (MS).

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente chovia muito na região. Um idoso de 68 anos dirigia um Fiat Mobi e estava acompanhado de uma pessoa (ainda não identificada pela polícia) e ao tentar desviar de uma árvore que havia caído na pista, colidiu frontalmente com uma carreta que vinha no sentido contrário.

Devido o forte impacto, o carro explodiu. Populares que passavam pelo local ainda conseguiram tirar as duas vítimas do automóvel, mas ambos já estavam sem vida. Além do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a Polícia Científica de Três Lagoas e Polícia Civil foram ao local para realizar os trabalhos de praxe.

Fonte: radiocacula.com.br