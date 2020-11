Homem é preso em Birigui acusado de tráfico e posse ilegal de arma de fogo

BIRIGUI – A Polícia Militar prendeu na última quarta-feira (25), um homem acusado de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, depois de flagra-lo com 9 porções de maconha, com peso total de 185 gramas, balança de precisão, rolo de plástico filme, além de uma pistola calibre 380, 08 munições íntegras marca CBC e 03 carregadores, escondidos em um apartamento onde ele mora, no jardim Giampietro, em Birigui. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Jardim Giampietro, em Birigui/SP, quando policiais militares da Força Tática visualizaram uma pessoa na calçada, a qual recaíam várias denúncias de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Realizada a abordagem e busca pessoal, com ele foram localizados a quantia de R$ 10,00 em dinheiro e um aparelho celular. Questionado sobre as denúncias, confessou ter na residência de sua mãe uma arma, tipo pistola, calibre 380.

Diante disso, os PMs deslocaram ao local mencionado pelo abordado e realizaram contato com a moradora, a qual informou que seu filho morava em outro lugar.

Após cair em contradições quanto ao seu verdadeiro domicílio, acabou por revelar que residia em um apartamento.

Os policiais militares foram até o apartamento citado e em vistoria encontraram 09 porções de “maconha” (que pesaram 185 gramas), 01 pistola calibre 380, com três carregadores e 08 munições íntactas, da marca CBC.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado por Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo, sendo conduzido ao plantão policial, juntamente com os objetos, onde foi indiciado pelos crimes imputados a ele, permanecendo preso à disposição da Justiça.