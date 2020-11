Desempregado é preso acusado de praticar roubo em loja de roupas

ANDRADINA – O desempregado F. M., de 38 anos, residente na rua Princesa Isabel, Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (24), acusado de roubo, depois de ameaçar uma funcionária de uma loja de roupas e levar uma camiseta. Ao ser detido, estava usando a peça roubada. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A camiseta roubada foi devolvida à vítima.

A prisão do acusado, que tem um histórico de ocorrências de furtos e perturbação do comércio da área central de Andradina, aconteceu quando a equipe do CGP – coando de Grupo Patrulha, formada pelo 1° Sgt PM Ferreira e Cb PM Balani tomaram conhecimento de um roubo em andamento pela rua Ceará, em uma loja de roupas na área central de Andradina.

Os PMs souberam ainda que o autor, após o roubo, ainda fez ameaças de violência sexual contra a atendente, e havia se evadido com algumas peças de roupa.

Com apoio da equipe com 2° Sgt PM Marcus e Cb PM Leal, passaram a realizar patrulhamento pelo centro da cidade e logo depois avistaram o autor pelo cruzamento das ruas Ceará com Paes Leme, centro, vestido com uma camiseta roubada da loja. No sábado (21), a reportagem flagrou esse mesmo indivíduo perturbando atendentes de lojas e transeuntes nesse mesmo cruzamento em que ele acabou preso.

Floriano é usuário de drogas e já esteve preso diversas vezes, já que não trabalha na sua profissão de servente e comete pequenos delitos para sustentar o vício.

Abordado e revistado, recebeu voz de prisão em flagrante delito por roubo consumado (artigo 157) e foi apresentado no plantão permanente onde o delegado Marcelo Zompeiro ratificou a voz de prisão em flagrante delito, indiciando o autor com base no artigo 157 do CP – Código Penal e permaneceu recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia presencial.