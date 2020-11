Polícia investiga morte de eleitor assassinado a tiros na saída de local de votação após briga no trânsito em MT

Dois dias antes, Egler Wilon Pereira discutiu com o suspeito no trânsito. Já neste domingo, o homem viu o carro dele estacionado na frente do colégio eleitoral e o aguardou na saída.

CUIABÁ/MT – A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte do eleitor que foi assassinado a tiros na saída do local de votação, no Bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá, nesse domingo (15). A morte de Egler Wilon Pereira foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do fato.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher da vítima contou que, na sexta-feira (13), Egler discutiu com um homem no trânsito e o perseguiu por alguns quilômetros, mas não conseguiu alcançá-lo.

Já neste domingo o homem viu o carro dele estacionado em frente ao local de votação e o aguardou na saída do colégio eleitoral. Em seguida, desceu do veículo, foi até o carro de Egler e efetuou vários disparos contra ele.

A vítima morreu dentro do carro.

Segundo a polícia, o suspeito fugiu do local e não foi localizado. Nesta segunda-feira (16), a DHPP informou que os policiais começaram a investigação e estão em busca do suspeito.

