Carreata com gritos de reeleição para Gilson leva centenas de pessoas para as ruas de Murutinga

MURUTINGA DO SUL – Uma carreata realizada a partir das 18h, com concentração e saída do Loteamento Jardim Esmeralda, próximo ao Conjunto Habitacional Basílio Marcussi, marcou o último evento oficial da campanha à reeleição do prefeito Gilson Pimentel e sua vice Neide Becaria, com direito a gritos de reeleição, buzinaço e percorrendo as principais ruas do município de Murutinga do Sul. O grito da vitória está marcado para acontecer depois das 19h de domingo (15), também no cento da cidade.

O evento foi o último grito de apoio antes da realização das eleições 2020 e serviu para a chapa concorrente à reeleição “medir” o grau de envolvimento e satisfação em participar deste terceiro mandato do prefeito Gilson, desta vez pela segunda vez com Neide Becaria.

Mais uma vez Gilson teve a certeza de ter feito uma boa administração quando centenas de pessoas se juntaram a ele nesta caminhada vitoriosa e a certeza de que neste domingo (15). A ansiedade tomou conta de muitos participantes, mas os organizadores confiam na população ordeira da pacata e hospitaleira Murutinga do Sul.

MIL NOTICIAS/Agência

