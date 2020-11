Jornalista é assassinado com tiros à queima roupa dentro de carro em MT

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT – Um jornalista foi assassinado com tiros à queima-roupa dentro do carro dele na noite desse domingo (15) no Centro de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, Edney Menezes, de 44 anos, foi morto com três tiros na cabeça.