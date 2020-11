Mulheres do PSDB realizam passeata de apoio para Gilson Pimentel 45

MURUTINGA DO SUL – Dezenas de mulheres simpatizantes da campanha à reeleição do prefeito Gilson Pimentel e sua vice, Neide Beccaria (PSDB), realizaram na noite da última sexta-feira (06), uma passeata pelas principais ruas de Murutinga do Sul, com concentração no cruzamento das ruas Romeu Cestari com Marechal Deodoro, centro. Alguns maridos e filhos das participantes e também candidatos a vereador estiveram presentes na marcha para a vitória.

A concentração inicial aconteceu na Av. Antero Vicente do Nascimento, onde todos receberam borrifadas de álcool em gel para higienização da mão e aqueles que não tinham máscaras, os organizadores providenciaram uma para cada um, e na cor azul , é claro.

A passeata com Gilson, Neide Becaria, vereadores candidatos à reeleição e outros candidatos em sua primeira tentativade chegar à Câmara de Murutinga do Sul, passou ao lado da praça central Pedro Stort, e depois seguiu pela Av. Romeu Cestari até o cruzamento da Rua Marechal Deodoro, onde músicas foram tocadas e palavras de ordem de “rumo à vitória!” foram proferidas pelos presentes.

Um dos lados daquele cruzamento central (escadaria e asfalto), ficou completamente lotado pelas mulheres apoiadoras da campanha 45 e ficaram o todo cantando palavras de ordem em apoio a Gilson Pimentel e Neide Beccaria.

CARREATA E O ULTIMO GRITO DA VITÓRIA ANTES DAS ELEIÇÕES

A campanha vitoriosa do PSDB (45), realiza neste sábado (14), a partir das 18h, com concentração e saída do Loteamento Jardim Esmeralda, próximo ao Conjunto Habitacional Basílio Marcussi, a carreata da vitória. É o último grito de apoio antes da realização das eleições 2020. Venham e participem, tragam sua família.