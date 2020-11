Casa das Lâmpadas completa seis anos de sucesso em vendas

ANDRADINA – A Casa da Lâmpadas, localizada no cruzamento das ruas Bandeirantes com Espírito Santo, bairro Piscina, completou seis anos recentemente e ofereceu no último sábado (07), um saboroso café da manhã para clientes, colaboradores, profissionais do ramo da construção civil e comerciantes vizinhos da empresa. O evento durou até o fechamento da loja, próximo das 13h.

Inicialmente instalada a 100 metros de onde hoje está, a Casa das Lâmpadas funcionou por dois anos no cruzamento das ruas Bandeirantes com Santa Catarina e, graças ao crescimento das vendas e a necessidade de ocupar um espaço maior para oferecer maior variedade e qualidade dos produtos, o comerciante Betinho Sereno acabou ocupando o espaço que era de um antigo comércio do mesmo ramo no atual endereço.

De lá para cá a Casa das Lâmpadas só tem crescido, assim como sua equipe de colaboradores, incialmente com 3 funcionários e hoje empregando 12 amigos, como o comerciante costuma se referir aos que caminham junto com ele, formando uma verdadeira família. Um dos filhos do comerciante também o ajuda no atendimento e no recebimento em geral das vendas.

Além de oferecer um delicioso café da manhã quando do aniversário da Casa das Lâmpadas, neste sábado (14), o comerciante Betinho Sereno vai oferecer um delicioso almoço para eletricistas, encanadores e todos os profissionais da construção civil que ao longo do ano, regado a muita alegria, uma cerveja gelada, refrigerantes, sucos, e ao som de uma música sertaneja da boa em um sítio já previamente agendado.