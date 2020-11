BatalhÃ£o da PM de Andradina reforÃ§a regras eleitorais e de fiscalizaÃ§Ã£o durante todo o domingo

ANDRADINA – O Comandante do Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/I), com sede em Andradina/SP, emitiu uma Nota Oficial na sexta-feira, dia 13, reafirmando seu compromisso de manter a ordem pública durante as eleições municipais que acontecem neste domingo, 15, em quase todo o país, com exceção do estado do Amapá, que teve as eleições adiada devido ao blecaute no sistema de energia daquele estado.

Além de atuar na escolta e guarda das urnas eletrônicas nos 54 polos de votação distribuídos nos 12 municípios sob sua jurisdição, a Polícia Militar garantirá a segurança dos eleitores e funcionários da Justiça Eleitoral em todos os locais de votação, bem como nos Cartórios Eleitorais, sem comprometer o Policiamento Ostensivo Preventivo nas ruas e avenidas das cidades.

A Nota reforça ainda as instruções do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que o cidadão deve seguir para conseguir votar: estar munido dos documentos exigidos em lei, máscara e caneta própria para ter acesso à seção eleitoral. O eleitor deve mostrar seu título e documento de identidade ao mesário e ele não deve tocar neles.

Outro reforço é quanto à preferência que deve ser dada aos idosos para votação no período compreendido entre as 07 e 10 horas da manhã, além de evitar aglomerações, respeitar o distanciamento social e adotar os protocolos de higiene.

O telefone 190, como sempre, permanecerá atendendo a população 24h por dia.

Seção de Comunicação Social do 28º BPM/I