ROCAM completa 38 anos de criação no estado e 15 em Andradina

ANDRADINA – As Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) foram criadas em 05 de Novembro de 1982, com sede no 1º BPChq, com a finalidade precípua de atuar nos centros comerciais e bancários visando apoiar as unidades operacionais de área. Nas grandes cidades a complexidade do trânsito impacta na rapidez do atendimento.

Nelas, também, a baixa velocidade de deslocamento, provocada pelo excesso de veículos favorece a ocorrência de delitos cujo modus operandi tem a motocicleta como meio de transporte. Para prevenir estes eventos, a Polícia Militar criou o programa de policiamento com motocicletas que, com base na inteligência policial, é empregada principalmente nos grandes corredores de trânsito dos municípios mais populosos, bem como nas áreas de interesse de segurança pública dos municípios do estado.

ANDRADINA

No município de Andradina a Rocam está completando 15 anos de implantação no município de Andradina e vem contribuindo significativamente para a diminuição dos índices de violência, quer seja em patrulhamento somente das equipes de Rocam, ou em conjunto com as equipes de Força Tática da PM. Devido a maior facilidade de mobilidade e facilidade de entrar em vários locais que as viaturas quatro rodas não conseguem, desde o início a Rocam mostrou-se um fator determinante para o sucesso de muitas operações.