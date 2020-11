Funcionária de posto de gasolina morre em acidente de motocicleta na “Integração”

ANDRADINA – A funcionária de um posto de gasolina localizado na Av. Guanabara, Tainara de Souza Santana, 25 anos, residente na estância Favo de Mel, no bairro São João, localizado na altura do Km 178 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” SP 563, (fazenda Primavera), morreu na noite de terça-feira (03), ao se envolver em acidente de moto no km 194 da mesma rodovia. A Polícia Rodoviária registrou o acidente no plantão policial de Andradina.

O acidente aconteceu pouco depois das 22h30, quando a vítima, que é funcionária da loja de conveniência do posto de gasolina, saiu de seu turno de serviço pilotando a CG 150cc, na cor prata, e rumava para casa de seus familiares, localizada no sítio, distante aproximadamente 15 Km de onde trabalha.

Quando seguia pela pista sentido Andradina/Nova Independência, próximo do Km 194, bairro Pantera, foi surpreendida pelo surgimento do veículo Ford Fiesta, na cor preta, em sentido contrário e na sua mão de direção, dirigido pelo desempregado Lucas Barroso Nascimento, de 22 anos, residente na rua Teófilo Batista, centro, em Nova Independência, que estava acompanhado da esposa e um filho de 1 ano e 8 meses.

Tainara ainda jogou a moto para o acostamento da pista que seguia, porém, o condutor do Fiesta também realizou a mesma manobra, batendo violentamente contra a motocicleta.

Com o choque, Tainara teve decepada a perna direita, além de parte do quadril e ainda foi jogada em uma ribanceira de aproximadamente três metros na lateral da pista.

Já o Fiesta seguiu desgovernado e arrastou a motocicleta na pista por aproximadamente 100 metros, até o motorista perdeu o controle de direção, sair além do acostamento e tombar lateralmente a uns cinco metros do leito da rodovia. Nenhum ocupante do veículo sofreu ferimentos.

O motorista do Fiesta informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que saiu de Nova Independência e tinha como destino a cidade de Três Lagoas/MS, porém, daria uma passada por Andradina. Ele disse que se aproximou de uma carreta e, em local permitido, iniciou a ultrapassagem, porém, deu “de frente” com a moto pilotada pela vítima.

Ele se assustou e tentou desviar da moto, mas acabou indo para o mesmo lado que ela, ou seja, o acostamento favorável à ela, ao invés de voltar para sua pista de rolamento. Talvez tenha ficado com medo de ser acertado pela carreta, avaliaram algumas pessoas.

Em choque, não tiveram condições de acionar os bombeiros, sendo feito por motoristas que passavam pelo local do acidente naquele momento. Além dos bombeiros, compareceram as Polícias Rodoviária, Militar, técnica científica e homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, para ordenar o trânsito no local.

O fluxo de veículos na movimentada rodovia só foi interrompido nos dois sentidos para os trabalhos da perícia técnico/científica e retirada do corpo da vítima do local do acidente por uma empresa funerária e encaminha-lo ao IML – Instituto Médico Legal de Andradina, onde passou por exames necroscópicos e liberado na manhã de quarta-feira (04), para a família providenciar o sepultamento.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou a ingestão de bebida alcoólica. Ele vai responder por homicídio culposo (quando não há a intenção), na condução de veículo automotor. Segundo informações, sua habilitação ainda é em caráter permissivo.

Ela tinha casamento marcado para o mês de fevereiro do próximo ano. O noivo mora em Monte Castelo/SP.

Toda a família da vítima foi ao local do acidente, tendo alguns passado mal e necessitando de encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e depois de medicados, liberados para cuidarem dos trâmites burocráticos.