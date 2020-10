Polícia Civil concluiu que dupla tentativa de homicídio é devido guerra de gangues de jovens

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, repassou informações que nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (19), que esclareceu as identidades dos possíveis autores dupla tentativa de homicídio ocorrida no início da noite do último sábado (17), em frente de uma conveniência no Bairro Piscina, em Andradina e que o crime é resultado do nefasto conflito de bairros envolvendo jovens que assola este Município. Já foram requeridas as prisões preventivas dos três acusados, mas eles não foram localizados e já são considerados foragidos.

Os policiais civis apuraram que L. S. O., 32 anos, S. L. V. S., 27 anos, e V. H. S. B., 29 anos, todos moradores do bairro Benfica, estavam em uma conveniência localizada na rua Bandeirantes, defronte ao portão lateral do clube ATC, quando lá chegaram seus desafetos, o adolescente J. G. S. B. S., 14 anos, morador da Vila Mineira, e T. H. S. L. S., 21 anos, morador do Bairro Pereira Jordão, momento em que S. L. V. S., sacou um revólver que trazia em sua cintura e atirou na direção daqueles dois, aparentemente atingindo, “de raspão”, J. G. S. B.S.

Os dois rapazes saíram correndo e o menor de 14 anos J. G. S. B. S., tentou se esconder dentro daquela conveniência, sendo seguido por L. S. O. e V. H. S. B. Os três entraram em luta corporal no interior do estabelecimento e L. S. O., pegou uma garrafa e acertou as costas do adolescente que, mesmo ferido saiu correndo dali e só parou no cruzamento das ruas Paulo Marin (antiga Acre) com Marechal Deodoro, ainda no bairro Piscina, de onde foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado e liberado posteriormente.

Cumpre esclarecer que todos os envolvidos, são conhecidos nos meios policiais por envolvimento no nefasto conflito de bairros que assola este Município.

Ademais, o delegado de Polícia titular da DIG representou (requereu) pelas prisões temporária dos envolvidos e pelas buscas domiciliares em suas respectivas casas. Todavia, os suspeitos não foram encontrados até o presente momento, portanto, tratam-se de foragidos da Justiça. A Polícia Civil continua no encalço dos suspeitos para efetivação das suas prisões.

ELITE CONVENIÊNCIA

Vale salientar que a conveniência não tem nenhum envolvimento com essa guerra absurda e, por azar, pessoas que tem rivalidades devido a guerra de gangues de bairros se encontraram em frente daquele local. Na verdade o trio acusado da dupla tentativa de homicídio estava passando, quando visualizou as duas vítimas e chegaram atirando. Em conversa da reportagem com o proprietário do local, ele disse que infelizmente nesses casos nada pode ser feito, já que é tudo muito rápido, mas que o local é muito seguro e foi uma fatalidade o que aconteceu e que fugiu do controle, mas que sempre zelou para a segurança de todos seus clientes e frequentadores do local.