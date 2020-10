Dupla é presa pelo 12º BAEP com maconha, cocaína e 3 mil microtubos vazios

ARAÇATUBA – Uma equipe do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, base Araçatuba, prendeu na noite de sexta-feira (23), G. M. S., vulgo “Café” e P. H. S. A., de idades não informadas, da rua João Maria Gomes, no Jardim Atlântico, acusados de tráfico de entorpecentes depois de flagrados com grande quantidade de entorpecentes, como cocaína, maconha, material para endolar a droga, além de 3 mil fraconetes (microtubos), vazios, utilizados para fracionar a cocaína. Encaminhados para a Central de Flagrantes, foram indiciados e permaneceram a disposição da Justiça.

A prisão dos acusados aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia pelo Jardim Atlântico, quando os policiais militares depararam com os Indiciados em atitude suspeita e em frente de uma casa na Rua João Maria Gomes. Ao visualizarem a viatura militar os dois tentaram se desvencilhar de uma possível abordagem, deslocando-se em direções opostas da via.

Percebendo a ação dos suspeitos, rapidamente os dois foram abordados e durante a busca pessoal foi localizado com ‘Guilherme’ 01 porção de maconha, celular Smartphone da marca Sansung, R$ 30,00 em dinheiro e 01 involucro plástico contendo 28 microtubos (fraconetes) plásticos de cocaína, Já com o outro indiciado foram localizados 01 involucro plástico contendo 26 microtubos plásticos de cocaína.

Ao serem questionados sobre as drogas, os dois confessaram a prática do Tráfico de Drogas, informando à Equipe que havia em suas residências mais drogas e dinheiro proveniente de tal delito.

Diante das informações, e com apoio de outras equipes do BAEP, foi feito diligência na residência de um deles pela Rua Aureliano Martins de Oliveira, onde, durante a busca domiciliar foi localizado no interior de seu guardarroupas R$ 329,00 em dinheiro, sobre o qual Guilherme afirmou ser proveniente do Tráfico de Drogas.

Em seguida foi feito diligência na residência do outro individuo pela Rua Almirante Petrolli onde, durante a busca domiciliar, também localizaram no interior de seu guardarroupas uma mochila contendo 3.000 mil microtubos plástico vazios, 56 microtubos plásticos contendo cocaína, 02 sacos plásticos contendo cocaína a granel, que depois de pesada totalizou 720 gramas e diversos sacos plásticos para embalo da droga .

Diante dos fatos os indiciados, bem como os materiais foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados em Flagrante por Tráfico de Drogas, permanecendo presos, à disposição da Justiça. O material ilícito, assim como o dinheiro, foram apreendidos pela Polícia Civil.