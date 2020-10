PM prende padrasto acusado de tentar matar enteado a pauladas na Mineira

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde da última terça-feira (20), em cumprimento ao mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juiz da Vara de ANDRADINA, Dr Jamil Nakad Junior, o soldador Venício da Silva Andrade, o “Vinicião”, de 33 anos, residente na rua Aquidauana, na Vila Mineira, acusado de tentar assassinar a pauladas no início da manhã de domingo (18), seu enteado G. S. F., 17 anos, depois de um desentendimento em família. Encaminhado ao 2º DP, tomou ciência do MP e foi encaminhado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, permanecendo a disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu depois que uma equipe de Força Tática da PM foi informada por uma denúncia de que ele estaria escondida em uma casa de uma pessoa conhecida dele desde que aconteceu a tentativa de homicídio. Outras denúncias já haviam sido checadas, mas todas haviam sido em vão e o homem não foi localizado em ocasiões anteriores.

Ao chegarem na casa denunciada, os policiais cercaram o imóvel e chamaram pelo acusado. Ele ainda tentou sair pela porta dos fundos, mas acabou se rendendo ao notar a presença dos policiais militares. “Perdi, perdi senhor”, teria tido ele ao ver que não tinha escapatória. Devidamente revistado e algemado, nada de ilícito foi localizado com ele, sendo conduzido ao 2º DP para elaboração do boletim de ocorrência de procurado capturado e indiciado por infringência dos Art 129 e 121, ambos do CP e Art 5 “Caput” da Lei 11.340/2006.

O CRIME

A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 6h40 de domingo (18), quando o acusado e sua companheira tiveram um desentendimento e ele agrediu-a com tapas e socos, momento em que seu enteado e filho da mulher, identificada por Marli Silva Fernandes, 42, interveio em favor da mãe.

Quando o enteado o interpelou, ele se apoderou de um pedaço de madeira e o agrediu com pauladas por todo o corpo, inclusive na cabeça, provocando afundamento e trauma crânio-encefálico. Depois de internado por um dia na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, ele foi transferido para um quarto comum de enfermaria da Santa Casa local.

Em sua defesa o acusado disse à reportagem que primeiro havia sido agredido, porém, não apresentava ferimentos na ocasião.

JÁ TENTOU MATAR A COMPANHEIRA

A reportagem apurou que o acusado tem uma tentativa de feminicídio contra a própria companheira, cometido em 2017, ano em que o homem tentou matá-la a facadas. O criminoso chegou a cumprir pena pela tentativa de feminicídio, mas foi colocado em liberdade e voltou a morar com a mulher, o enteado e uma filha do casal. A companheira acabou aceitando o suspeito de volta por medo.

Ainda segundo apurado, a mulher entrou com um pedido de medida protetiva contra o companheiro após sofrer ameaças de morte e presenciar o filho ser agredido violentamente no último domingo (18).

PASSAGENS CRIMINAIS

O atual soldador e à época servente de pedreiro, Venício da Silva Andrade, 33 anos, já possui passagens por homicídio e duas tentativas de homicídio, além de furtos, roubo e rebelião na penitenciária de Mirandópolis, em 2004, quando um carcereiro foi feito refém naquela ocasião. Atualmente estava trabalhando de soldador em uma empresa localizada no Parque São Gabriel desde que ganhou a liberdade pela tentativa de feminicídio contra a agora ex-companheira.