Morador em situação de rua é preso depois de furtar bicicleta em frente de farmácia

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na última semana, V. A. S., de 45 anos, morador em situação de rua e originário da cidade de Valparaíso, flagrado em imagens de câmeras de segurança furtando uma bicicleta em frente de uma farmácia na rua Paes Leme, centro. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado por furto e permaneceu à disposição da justiça até sair o resultado do juiz em audiência de custódia virtual. A bicicleta não foi localizada.

A prisão do acusado aconteceu depois de uma gari, moradora no Parque São Gabriel, havia ido até a farmácia localizada na rua Paes Leme, para poder comprar medicamentos, deixando sua bicicleta estacionada na calçada. Ao terminar as compras e sair para poder ir embora, não a encontrou mais.

Funcionários da farmácia foram acionados e pelas imagens de câmeras de segurança do local é possível ver o acusado se aproximando da “magrela”, deslocando-a para outra parte da calçada e depois montando e indo embora.

Quando a equipe com sargento PM Ferreira e cabo PM Renata realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Pereira Jordão, foi acionada por uma testemunha que estranhou aquele homem dentro de uma matinha localizada atrás do curtume Andradina, numa curva que dá acesso à penitenciária local.

Os policiais militares foram ao local e presenciaram o homem saindo de dentro da mata, reconhecendo-o imediatamente pelas roupas como o autor do furto da bicicleta. Abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, os PMs perceberam que ele estava sob efeito de droga ou álcool.

Questionado a respeito da bicicleta furtada, confessou o furto e disse que trocou em uma boca de fumo, porém não informou o endereço. Devido a confusão mental que ele apresentava, caracterizava que estava sob efeito de crack. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.