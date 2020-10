Acidente entre carro e carreta mata família tradicional de Dracena

Colisão aconteceu em trecho da BR-262; equipes policiais e do Corpo de Bombeiros estão no local

ÁGUA CLARA/MS – Acidente envolvendo carro e carreta bitrem, no fim da tarde deste sábado (24), provocou a morte de ocupantes do veículo de passeio. A colisão aconteceu em trecho da rodovia BR-262, no município de Água Clara, a 198 quilômetros de Campo Grande.