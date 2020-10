Justiça muda tipificação do crime, e sobrinho que matou tio com tiros de pistola sai livre de julgamento em MS

A decisão do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Juri, considerou a maioria dos votos dos jurados, que desclassificou a conduta de Miguel Arcanjo Camilo Júnior para homicídio doloso.

De acordo com o advogado Marlon Ricardo Lima Chaves, a defesa sempre acreditou na absolvição mas, o objetivo principal sempre foi devolver o Miguel a família dele, por isso, o resultado é muito positivo. Com esse resultado, no momento, a defesa não pretende recorrer.

Para conceder a liberdade provisória ao acusado, o juiz levou em considerou que com a nova tipificação, homicídio culposo, o crime tem pena de 1 a 3 anos de prisão e que o réu já ficou preso por 1 ano em regime fechado, aguardando o julgamento.

Além de conceder a liberdade provisória ao acusado, o juiz consultou o promotor do caso sobre a possibilidade do processo ser suspenso com a nova tipificação. O membro do Ministério Público Estadual (MP-MS) disse que vai analisar a proposta em prazo de 5 dias.

O crime

Osvaldo Foglia Júnior, na época com 47 anos, foi morto ao cobrar uma dívida feita pelo sobrinho. Segundo a Polícia Civil, a vítima e o sobrinho Miguel Arcanjo Camilo Júnior teriam contraído uma dívida juntos há dois meses, porém, o rapaz não estaria pagando.

Na tarde do crime, os dois discutiram sobre a dívida e, à noite, Osvaldo foi de carro até o açougue do sobrinho. Ao chegar, foi recebido a tiros. Ele morreu ainda dentro do veículo.