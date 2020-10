Adolescente de 14 anos sofre tentativa de homicídio com tiros e facadas

ANDRADINA – O adolescente J. G. S. B. S., 14 anos, residente no bairro Santa Cecília sofreu tentativa de homicídio na noite de sábado (17), quando estava em frente de uma conveniência localizada na rua Bandeirantes, próximo do cruzamento com a rua Paraíba, centro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado horas depois. Os acusados não foram localizados pela PM, que registraram o crime no plantão policial.

A tentativa de homicídio aconteceu quando o adolescente estava em frente da Elite conveniência e dois rapazes chegaram em uma motocicleta, passando a discutir com ele.

Em determinado momento o garupa teria sacado de uma arma que estava em sua cintura e tentado mata-lo, chegando a apontar para sua cabeça porém, os tiros falharam (picotaram). Eles então entraram em luta corporal, que acabou indo para dentro da conveniência. Em determinado momento um dos agressores sacou uma arma e efetuou um golpe nas costas do adolescente, ferindo ainda seu couro cabeludo. Os agressores então fugiram na motocicleta com placas ESD – 1378, tomando rumo ignorado.

Por sua vez o menor ferido correu até o cruzamento das ruas Paulo Marim (antiga Acre), com a rua Marechal Deodoro, onde pediu socorro da vizinhança, sendo socorrido pelos bombeiros até a UPA, sendo medicado e liberado posteriormente. Sua irmã o acompanhou durante atendimento na unidade médica. Os policiais militares foram até lá e coletaram maiores informações a respeito dos agressores e os motivos.

Uma equipe composta pelo CGP – Comando de Grupo Patrulha, com 1º sargento PM Constantino, foi até o endereço cadastrado pelo emplacamento da moto, sendo na rua Galerano Sanitá, na cohab Gasparelli, onde fizeram contato com moradora do local identificada por C. P. S. R., tendo ela informado que o proprietário da motocicleta não estava no local e que havia saído do local por volta das 18h.

Informações ainda não confirmadas é de que o outro agressor moraria em uma casa localizada na rua Paulo Marin (antiga Acre), anexa ao terreno ao lado do CSU- Centro Social Urbano, na Vila Mineira.

Todas as informações coletadas pelos policiais militares foram anexadas ao boletim de ocorrência e repassadas para a Polícia Civil, que deve intensificar as investigações a fim de descobrir os autores e indicia-los por tentativa de homicídio que, ao que tudo indica, está ligado a guerra de gangues de jovens de bairros.