Moradora de Lavínia se envolve em acidente no centro de Andradina

ANDRADINA – Uma moradora da cidade de Lavínia passou por um grande susto na tarde de quinta-feira (15), ao se envolver em acidente de trânsito, felizmente sem vítimas, na rua Mato Grosso, entre a rua Acácio e Silva e Av. Guanabara, centro de Andradina. Felizmente o veículo dela possui seguro e isso vai ajudar as ressarcir os prejuízos, que não foram poucos. Ela e o proprietário de um outro veículo atingido foram até o 2º DP registrar a ocorrência na Polícia Civil.

O acidente aconteceu quando a mulher saiu de um consultório médico, onde havia ido levar sua mãe de 81 anos, e que seguia como passageira do Honda City, cor chumbo, placa de Lavínia/SP, pela rua Acácio e Silva, sentido centro/Stella Maris.

No cruzamento com a rua Mato Grosso ela virou à direita a fim acessar a Av. Guanabara, porém, em um momento de apagão a motorista não esterçou o volante para voltar ao normal, batendo forte o Honda City contra um Fiat Uno Vivace, pertencente a uma locadora e que estava com um homem a serviço de uma terceirizada da empresa de telefone Vivo, que estava estacionado pela rua Mato Grosso, já que o técnico em telefonia executava seu serviço de assistência em uma residência ao lado da revenda de motos Honda Trevo.

Com a violenta pancada o Uno chegou a subir na calçada e por sorte Não bateu ainda contra uma árvore.

Nervosa, felizmente sem ferimentos, mãe e filha saíram do veículo com auxílio de funcionários da Honda motos e a mulher de 81 anos ficou sentada em um sofá até seu genro acionar alguém para que pudesse resgata-la e leva-la para sua casa, localizada no bairro Antena, em Andradina.

Enquanto a motorista e o responsável pelo Uno registravam boletim de ocorrência no 2ºDP, o marido dela acionava o seguro para resgate dos dois veículo, já que não reuniam condições de trafegabilidade.

O Honda City sofreu grande prejuízo na sua parte frontal, como quebra do parachoque, radiador furado, pneu estourado, amassamentos no capô e paralama direito.

Já o Fiat Uno Vivace sofreu amassamento de seu parachoque e paralama traseiro esquerdo.