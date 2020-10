BAEP prende “Ferrugem” com mais de 8 Kg de maconha no Monte Líbano

BIRIGUI – Uma equipe do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Araçatuba, prendeu na quinta-feira (15), um indivíduo de apelido “Ferrugem”, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com vários tabletes de maconha, que pesaram pouco mais de 8 Kg, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha. Diante do material ilícito localizado, o acusado e um usuário de drogas foram conduzidos ao Plantão Policial, tendo “Ferrugem” sido indiciado e permanecido preso, à disposição da Justiça e o outro homem liberado pelo delegado de Polícia. A droga foi apreendida.

A prisão de “Ferrugem” aconteceu durante o patrulhamento da equipe do BAEP pelo bairro Monte Líbano, em Birigui, quando policiais militares avistaram um indivíduo já bastante conhecido nos meios policiais, entregando alguma coisa para um outro indivíduo desconhecido. Ao avistaram a viatura militar se assustaram e um deles correu para o interior da garagem da casa onde estavam em frente e o outro foi abordado ainda na calçada. Revistado, ele estava com uma porção de maconha nas mãos e, durante a busca pessoal, foi localizado a quantia de R$30,00.

O outro indivíduo que tentou a fuga foi alcançado na garagem da residência, de onde os policiais já visualizaram que sobre o balcão que divide a sala e a cozinha, tinha tabletes de maconha inteiros, e um outro tablete faltando um pedaço, além de um rolo de plástico filme, balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha.

O abordado disse que é usuário e que foi até a residência para adquirir drogas. Já o homem conhecido pelo vulgo ” Ferrugem” informou que adquiriu 10 kg de maconha e que havia pago a quantia de R$ 7.500,00 e estava comercializando a referida droga.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial onde o que confessou ter comprado o entorpecente permaneceu preso e o outro, liberado pelo delegado de polícia.