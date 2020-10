Inaugurado o supermercado JoVi no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – Foi inaugurado na última sexta-feira (09), e está em pleno funcionamento, o supermercado JoVi, localizado no cruzamento das ruas Pedro Alvares Cabral com Olavo Bilac, a 100 metros da Escola Leonor Salomão, no bairro Santa Cecília, oferecendo o que há de melhor em produtos de qualidade, tudo fresquinho e preço atrativo. O evento contou com a presença dos comerciantes Francisco V. Mello, o “Chiquinho” e sua esposa Fernanda Araújo.

O prédio é o mesmo onde até recentemente funcionava um outro supermercado (Santa Cecília) e passou por uma ampla e moderna revitalização, recebendo pintura nova e em cores atrativas, gondolas modernas para exposição de mercadorias, além de açougue e padaria com nova dinâmica de funcionamento.

Além disso, os colaboradores do mais novo supermercado do bairro Santa Cecília moram próximo do local de trabalho, com exceção de apena suma das caixas, por isso eles conhecem a maioria dos moradores daquela localidade. Francisco e Fernanda com isso valoriza a mão de obra local, dando oportunidade a vários pais de famílias, muitos deles enfrentando problemas de trabalho nesse longo período de pandemia do coronavirus.

Segundo Chiquinho, além dos produtos de qualidade e tudo dentro do mais rigoroso prazo de validade, será dispensada uma atenção especial ao setor de padaria, com pães fresquinhos de hora em hora, outros especiais, além de um açougue com carne de primeira, com precinho que cabe nos bolsos dos moradores dos bairros Santa Cecília, Bela Vista, “Quinta dos Castanheiras” e adjacências.

Francisco e Fernanda tem longa experiência no ramo supermercadista, onde já atuam há vários anos, ele ligado até pouco tempo atrás a uma grande rede de supermercado e ela em loja especializada em gêneros alimentícios de primeira qualidade comandando uma loja de produtos importados e nacionais no centro de Andradina.