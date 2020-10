Homem é preso acusado de violência doméstica em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – O desempregado J. L. S., de 40 anos, residente na rua Jesus Rosalém, em Mirandópolis, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (03), acusado de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, depois de chegar em casa embriagado e brigar com a companheira, de quem já estaria até separado, mas acabou voltando a morar com ela. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição.

A prisão do acusado aconteceu depois de policiais militares serem acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atenderem ocorrência de desinteligência entre casal. Chegando no local e em contato com a vítima, E. M. S., 36 anos, foram informados que o homem chegou na casa embriagado e iniciaram uma discussão motivada por ciúmes da parte dele.

O homem ainda tentou enforcar a mulher com um golpe chamado mata leão, mas o filho do casal, de 16 anos, interveio e separou a briga.

A pedido da esposa, o homem foi retirado da casa, mas, uma hora depois havia retornado à casa e forçado a entrada n o imóvel, sendo a Polícia Militar acionada novamente. Os policiais constataram que nem a mulher ou o filho sofreram agressões.

O homem foi então encaminhado ao plantão em Andradina onde o delegado indiciou-o com base na Lei Maria da Penha, permanecendo pela carceragem do plantão até ser encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto e saber da decisão do juiz se respondia ao processo preso ou em liberdade.

O juiz decidiu que ele deva responder ao processo em liberdade.

O casal estava separado havia alguns meses, e até havia uma medida cautelar para que ele nãos e aproximasse, mas a mulher aceitou-o novamente em sua casa, até acontecer mais uma briga motivada pela ingestão de bebida alcoólica.