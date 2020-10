Serviços gerais é preso acusado de tentativa de homicídio em Castilho

CASTILHO – O serviços gerais P. H. S. C., o “Pedrinho”, de 19 anos, residente na rua José Manoel de Ângelo, bairro Laranjeiras, em Castilho, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de domingo (04), acusado de tentativa de homicídio, ao esfaquear o braçal V. J. D. A., de 55 anos, da rua Zamira Zahr. O agressor foi encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, indiciado e permaneceu à disposição da justiça. A faca utilizada no crime não foi localizada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu próximo de 1h, quando o agressor estaria em sua casa ouvindo música e tomando cerveja quando teria surpreendido a vítima olhando pela janela de seu quarto, onde estaria sua esposa.

Depois de uma breve e áspera discussão, os dois entraram em luta corporal e o agressor se apoderou de uma faca de churrasco, desferindo três golpes na vítima, atingindo-a duas vezes no lado esquerdo do tórax, um pouco abaixo do coração e outra no pescoço, próximo da jugular.

Gravemente ferida, a vítima correu para uma casa localizada na rua Getúlio Vargas, duas quadras de onde sofreu a tentativa de homicídio e pediu socorro para vizinhos, permanecendo sentada até a chegada da Polícia Militar, e da ambulância do município. O homem agredido a facadas conseguiu falar para os policiais que atenderam a ocorrência quem foi o agressor.

De posse dessas informações, os PMs foram até a casa do acusado, encontrando-o no portão de sua residência, com o veículo VW Gol, ainda ligado, e apresentava roupas e braços sujos de sangue. Na cozinha e na sala de sua casa também haviam marcas de sangue, mas ele não tinha cortes pelo corpo, apenas escoriações graves na mão e ombro direito, provocadas durante a briga, além da parte interna da orelha, que teria sido provocados durante a luta corporal com a vítima.

Depois de constatadas as marcas de sangue, o acusado acabou confessando que teria agredido a vítima com golpes de faca e falado o motivo, mas a Polícia Civil deve investigar outros motivos, já que os dois, segundo consta no boletim de ocorrência, são usuários de entorpecentes.

A vítima, depois de passar por suturas dos ferimentos, permaneceu internada no Hospital José fortuna.