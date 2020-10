Policiais civis e militares são homenageados pela Câmara de Vereadores de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Policiais civis e militares foram homenageados na noite do último dia 28/09, em solenidade para entrega de placas de Honra ao Mérito pela Câmara de Vereadores de Mirandópolis, pelos relevantes serviços prestados ao município, quando foram homenageados o Delegado de Polícia Civil Silvio Gimenes, o Cabo PM Alessandro Francisco e o Soldado PM Thiago Toledo.

O evento contou com a presença de sete vereadores e também do prefeito Everton Sodário, do vice-prefeito Ademiro Olegário dos Santos, o “Mirão”, além do Delegado de Polícia Thiago Barroca.

Esse tipo de solenidade acontece uma vez por ano e presta reconhecimento ao relevantes serviços feitos em prol do município e de sua população ordeira, pelos profissionais que se destacaram nesse período na área de segurança pública.

Confira abaixo as justificativas das homenagens prestadas:

Thiago Toledo

“Atualmente vem desempenhando excepcional trabalho nas atividades do programa Vizinhança Solidária e Vizinhança Solidária Rural em Mirandópolis, envolvendo integrantes da sociedade em questões de segurança pública. Durante a pandemia, o policial militar tem se empenhado e mobilizado os integrantes do programa no sentido de arrecadar cestas básicas e produtos de higiene para serem distribuídos à população mais carente. O policial tem buscado conscientizar sobre a importância da participação da sociedade nos assuntos de ordem pública. Seu empenho tem proporcionado bons resultados na prisão de infratores da lei e no enfrentamento aos crimes, além de prestar apoio ao serviço operacional, seja na prisão direta de infratores da lei, ou na transmissão de informações que lhe são confiadas em razão da função especifica que desempenha.”

Alessandro da Silva Francisco

(ele foi representado na solenidade pelo Sargento PM Voltareli)

“Entre outras ocorrências, destaca-se uma em que o policial atuou efetivamente na prisão de sete criminosos, apreendeu uma quantidade significativa de drogas, tirando esses entorpecentes de circulação, e não podendo deixar de ressaltar que o agraciado recuperou muitos bens furtados em residência de nossos nobres munícipes. Profissional exemplar, tem como atributos atuar com equilíbrio, obediência aos princípios e normas da administração, fruto de seu preparo profissional e devoção. Diante dos fatos narrados, demonstra que o policial tem elevado tirocínio, bem como dedicação à causa pública, qualidades que enaltecem a Instituição perante a comunidade e repercute positivamente por meios dos canais de comunicação, tornando-o digno de reconhecimento e merecedor da presente honraria.”

Silvio Marinho Gimenes

“Casado, filho de Dirceu Gimenes e Maria Izabel Marinho, é casado com Rose Terezinha e tem dois filhos. Seu primeiro emprego foi na Prefeitura de Andradina, no setor de cadastro e no departamento jurídico, onde iniciou suas atividades em 1977.

No ano de 1994 foi aprovado no concurso público de Delegado da Polícia do Estado de São Paulo, trabalhado na capital paulista, em Pirassununga, Andradina, Nova Independência e Guaracai.

Desde 2002 foi designado como Delegado de Polícia Diretor da 12ª CIRETRAN e Delegado de Polícia Assistente de Mirandópolis, juntamente com Dr. Jenner Vieira de Faria e demais policiais civis. Tem 42 anos de serviço público, dos quais 26 como Delegado de Polícia, sendo 18 anos prestados em Mirandópolis com zelo, dedicação e carinho.”