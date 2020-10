Bandido morre e dois são presos pela PM após roubo aos Correios de Estrela do Norte

Indivíduos fugiram sentido a Presidente Prudente levando dinheiro e celular, mas durante o percurso foram interceptados pela Polícia Militar.

ESTRELA DO NORTE – Um bandido morreu e outros dois foram presos pela Polícia Militar nesta terça-feira (06), quando os três armados e encapuzados invadiram a agência dos Correios de Estrela do Norte, região de Presidente Prudente, renderam pessoas que estavam no local e anunciaram o assalto. Eles fugiram com dinheiro e pertences das vítimas, sentido à Presidente Prudente e foram surpreendidos. Uma arma de fogo foi apreendida.

De acordo com as informações da Polícia Militar, três bandidos armados e encapuzados invadiram a agência dos Correios da cidade, renderam pessoas que ali estavam e anunciaram o assalto. Foram subtraídos dinheiro e pertences das vítimas e na sequência, o grupo fugiu sentido a Presidente Prudente.

No entanto, durante o percurso pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), os indivíduos viram que estavam cercados por policiais militares e entraram em uma estrada de terra, próximo ao trevo da cidade de Tarabai (SP).

Ainda segundo a corporação, os militares perseguiram os ladrões, que pararam em uma granja e efetuaram disparos contra as equipes. Os policiais revidaram e um dos indivíduos foi atingido.

Em seguida, os indivíduos embarcaram novamente no carro; o condutor tentou atropelar os policiais, bateu na viatura e fugiu. A PM realizou novo acompanhamento e em um posto de combustíveis interceptou os envolvidos.

O indivíduo alvejado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto-socorro de Tarabai e os outros dois homens foram presos.

De acordo com a corporação, o homem baleado foi levado ao Pronto-socorro com parada cardiorrespiratória. Na unidade de saúde, os bombeiros foram informados de que o indivíduo já estava morto.

Uma arma de fogo foi localizada no carro dos envolvidos e apreendida. A reportagem solicitou um posicionamento aos Correios, mas até o fechamento dessa matéria ainda não obteve resposta. (com informações do G1)