Batida frontal entre caminhão e van deixa 12 mortos e 1 ferido na BR-365, em Patos de Minas

Um passageiro da van de 26 anos foi socorrido para o Hospital Regional de Patos de Minas em estado grave, com ferimentos na cabeça, no abdome e no joelho.

O corpo do motorista da van, de 27 anos, e dos passageiros que morreram serão levados para as cidades de São João de Minas, Varzelândia, Brasília de Minas e Januária, todas no norte de Minas. Já o corpo do condutor do caminhão, de 31 anos, será encaminhado para Itabaiana, no Sergipe.