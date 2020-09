2º Batalhão Rodoviário apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados

Mercadoria de origem estrangeira estava no compartimento de carga de dois veículos abordados na Rodovia Raposo Tavares.

IBIRAREMA – A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, apreendeu na manhã de sexta-feira (4), 600 mil maços de cigarros contrabandeados em Ibirarema, no interior do Estado. Na ação, duas pessoas foram presas.

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia Raposo Tavares (SP-270), durante a operação “Rodovia Mais Segura”. Outro caminhão, que seguia logo atrás, tentou retornar ao perceber a polícia, mas também foi abordado em seguida.

Questionados, ambos os motoristas dos veículos apresentaram nervosismo, levantando ainda mais suspeitas dos policiais. Os caminhões foram vistoriados, resultando no encontro de grande quantidade de maços de cigarros, oriundos do Paraguai, sem nota fiscal.

Toda a mercadoria foi aprendida, assim como os veículos. Os dois homens foram presos em flagrante por contrabando. O caso foi registrado na Delegacia da Policia Federal de Marília.

Fonte: G1